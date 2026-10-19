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गरीबों के लिए कितना काम? योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड
उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवा और जनकल्याण के मोर्चे पर योगी सरकार ने कितना काम किया? गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं, बेटियों, विद्यार्थियों और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक कितना पहुंच रहा है?
इस खास चर्चा में बात होगी वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, गरीबों को आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की। क्या सरकारी योजनाओं से जरूरतमंदों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है? क्या लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल रही है? और योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन-सी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं?
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