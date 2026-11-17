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अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय युवा क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ओमान में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद तक जीत और हार का फैसला नहीं हो पाया। अब भारतीय टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की कहानी साझा की है। उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में पूरी टीम ने अपना धैर्य बनाए रखा और आखिरी समय तक जीत का भरोसा कायम रखा। लक्ष्य के मुताबिक, यह मुकाबला भावनाओं से भरा हुआ था और ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक हर खिलाड़ी काफी दबाव महसूस कर रहा था। इसके बावजूद टीम की रणनीति साफ थी कि घबराने के बजाय सामान्य खेल खेलना है और मुकाबले को आखिरी ओवरों तक ले जाना है। लक्ष्य ने कहा कि टीम का प्रयास रन रेट पर नजर बनाए रखने और जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी नहीं करने का था।



दरअसल, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस्मान खान के शानदार 107 रन, अब्दुल कादिर के 80 रन और कप्तान फरहान यूसुफ के 63 रनों की मदद से 337 रन बनाए थे। भारत को जीत के लिए 338 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला। जवाब में कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 101 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि आर्यवीर सहवाग ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की। हालांकि, मध्यक्रम के लड़खड़ाने से भारतीय टीम मुश्किल में आ गई और एक समय स्कोर 252 रन पर 8 विकेट हो गया। ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन मनाल चौहान और मोहम्मद उल्वा ने हार नहीं मानी। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी कर भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। मनाल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि उल्वा ने सिर्फ 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन की विस्फोटक पारी खेली।



कप्तान लक्ष्य ने इस मुकाबले को याद करते हुए बताया कि मैदान पर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर खिलाड़ी के मन में जीत की उम्मीद थी, लेकिन दबाव भी काफी था। उन्होंने कहा कि इस मैच से उन्हें यह सीखने को मिला कि बड़े मुकाबलों में भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, दबाव में शांत कैसे रहना है और खिलाड़ियों से कब क्या कहना है। आखिरी गेंद पर मोहम्मद उल्वा ने चौका लगाकर भारत को एक विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। आर्यवीर सहवाग को टूर्नामेंट में 361 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि मोहम्मद उल्वा को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। कप्तान लक्ष्य की 80 रनों की पारी और मुश्किल समय में टीम को संभालने की उनकी क्षमता भी इस जीत की अहम वजह रही।

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