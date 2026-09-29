{"_id":"6abbc09baf37688b390bfb10","slug":"video-quit-amazon-job-and-started-own-startup-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमेजन की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना स्टार्टअप","category":{"title":"Startups","title_hn":"स्टार्टअप्स","slug":"startups"}}
द तुला हाउस की फाउंडर मनस्वी द्विवेदी ने मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पर अमेजन में काम किया है। खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना उन्हें कई बार झांसी वापस लेकर आया। शुरुआत में निराशा भी हाथ लगी, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। आज वह करीब 21 लोगों की टीम के साथ काम कर रही हैं।
मनस्वी ने कहा कि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए टीम के सदस्यों पर भरोसा करना जरूरी है। महिलाओं को अपनी टीम को अपना समझकर काम बांटना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद पर भरोसा रखें और अपने फैसले खुद लेने का साहस रखें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।