{"_id":"6ab2814b22c2a65a6909b116","slug":"trai-new-rules-jio-airtel-vi-recharges-to-become-cheaper-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्राई का बड़ा फैसला: सस्ते होंगे रिचार्ज! कंपनियों को देना होगा बिना डेटा वाले प्लान का विकल्प","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

अगर आप मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ फोन कॉल और SMS के लिए मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में अब ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिससे सिर्फ कॉल और SMS इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स को राहत मिल सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को केवल वॉयस और एसएमएस के लिए अधिक विशेष टैरिफ वाउचर (STVs) देने का आदेश दिया है।



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