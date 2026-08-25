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प्याज के दाम बढ़े तो दौड़ी 'कांदा एक्सप्रेस', नासिक से बड़े शहरों तक पहुंचेगा प्याज

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 10:27 PM IST

प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने नासिक से प्रमुख शहरों तक बफर स्टॉक पहुंचाने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस' शुरू की है ... और पढ़ें

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