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अगस्त के महीने में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड, आया 14.8% का बंपर उछाल

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 01 Sep 2026 07:08 PM IST







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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 14.8 प्रतिशत बढ़कर लगभग दो लाख करोड़ रुपये (1,99,853 करोड़ रुपये) रहा। ... और पढ़ें

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