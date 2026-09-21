Rashifal 21 Sep 2026: देखिए क्या कहती है आपकी राशि | Aaj Ka Rashifal | Horoscope | Amar Ujala

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ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के जीवन में नए संकेत लेकर आई है। कुछ राशियों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ और सफलता के योग बना रहा है, तो कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास उपलब्धियां लेकर आ सकता है, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी।

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