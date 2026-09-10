VIDEO: नींद की झपकी आने से गड्ढे में पलटी कार, चार लोग बाल-बाल बचे

Meerut: तीन दिन से बिजली गुल, भूमिगत विद्युत लाइन में फाल्ट से सुपरटेक स्पोर्ट्स सिटी के पांच टावर प्रभावित, जनरेटर खराब होने से बढ़ी परेशानी