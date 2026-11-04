धान की औसत पैदावार के आकलन के लिए किया फसल कटाई प्रयोग

Meerut: एमडीए में चल रहे संयुक्त किसान संघर्ष समिति के धरने में समर्थन देने पहुंचे सपा नेता सुदीप जैन, बोले-किसानों को बढ़े हुए प्रतिकर के अनुसार मुआवज़ा मिले