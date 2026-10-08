फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Villagers are forced to cover a distance of five kilometers on foot.

Uttarkashi News: पांच किमी पैदल दूरी नापने को मजबूर हैं ग्रामीण

Thu, 08 Oct 2026 07:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 08 Oct 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
Villagers are forced to cover a distance of five kilometers on foot.
शिकायत के बाद भी समस्या हल नहीं होने पर लोगों में आक्रोश
विज्ञापन

जल्द समस्या हल नहीं होने पर यमुनोत्री हाईवे जाम करने की चेतावनी
उत्तरकाशी। डुंडा विकासखंड का छमरोली गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़ पाया है। स्थिति यह है ग्रामीणों को आज भी पांच किमी की दूरी तय कर गांव पहुंचना पड़ता है। कई बार शासन-प्रशासन से गुहार लगाने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण अब उन्होंने आरपार की लड़ाई का मन बना लिया है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर 15 दिन के भीतर सड़क निर्माण संबंधी कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो उन्हें धरासू-यमुनोत्री हाईवे पर शिवगुफा में चक्काजाम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्राम प्रधान कंचन देवी, सुशीला, राजेश्वरी, कमलेश्वर, महेशचंद्र, हरीश का कहना है कि वर्षों से वह सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है।
विज्ञापन

शासन की ओर से स्वीकृति के बाद लोनिवि ने सर्वे भी किया लेकिन उसके बाद विभाग की ओर से इस पर आगे किसी प्रकार की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाया गया। इससे आज भी लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए चार से पांच किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के बीमार या गर्भवती को सड़क तक पहुंचाने में खतरा बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे पूर्व ग्रामीणों ने लोकतंत्र की किसी भी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई न होने पर उन्हें यमुनोत्री हाईवे चक्काजाम करने की रणनीति पर विचार करना पड़ा है। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि अगर पंद्रह दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वह शिवगुफा के समीप यमुनोत्री हाईवे को जाम कर देंगे।

लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता दिनेश नौटियाल का कहना है कि छमरोली गांव की सड़क के मामले में वन भूमि हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया पूरी कर वन विभाग को भेज दी गई है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed