Uttarkashi News: राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उत्तरकाशी ने जीते 32 पदक

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उत्तरकाशी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में उत्तरकाशी ने ओवरऑल तृतीय स्थान हासिल किया। इसमें मातली स्थित अजीम प्रेमजी स्कूल के खिलाड़ियों ने जूडो, ताइक्वांडो और कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 32 पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, सात रजत और 11 कांस्य पदक जीतकर विद्यालय और जिले का गौरव बढ़ाया।हाल ही में देहरादून में हुई राज्य स्तरीय खेल के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सागर, प्राची, सत्यम और आर्यन ने स्वर्ण पदक जीते। आरुषि चौहान ने रजत पदक हासिल किया, जबकि प्रिंस, सिमरन, अंशिका रावत, दिव्यांशी, शिवम, तुलिका और आदित ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं, जूडो में तुलिका, सिमरन, आयुष, सागर और आर्यन ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।वहीं, प्राची, रीवा, प्रिंस, आलोक और सोम ने रजत पदक हासिल किए। जबकि गुंजन ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले की उपलब्धि में योगदान दिया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जिला समन्वयक आलोक, विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील बिष्ट, जिला खेल समन्वयक शूरवीर पडियार और रमेश चौहान, चंदन कुंद्रा, हिमांशु जोशी ने खुशी जताते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी।