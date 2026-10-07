Uttarkashi News: आठ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में चोरी, खेतों की सिंचाई व्यवस्था ठप

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नौगांव (उत्तरकाशी)। यमुनाघाटी में चोरों ने लघु डाल खंड की आठ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को निशाना बनाकर मोटर, मोनो ब्लॉक और तारें चोरी की। पंप हाउस के ताले तोड़कर की गई चोरियों से सिंचाई ठप हो गई है। उपकरण चोरी होने से काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ गई है वहीं क्षेत्र की अन्य 17 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।नौगांव ब्लॉक की कुआं, मंजियाली, सुनारा और बगासू व पुरोला ब्लॉक की नेत्री, स्वील, हुडोली और पोरा योजनाओं में चोरी हुई है। एक योजना में करीब चार से पांच लाख के उपकरण चोरी होने का अनुमान है। ऐसे में आठ योजनाओं में कुल नुकसान करीब 32 से 40 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि अंतिम नुकसान का आकलन विभागीय जांच के बाद ही साफ होगा।यमुनाघाटी के नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक में लघु डाल खंड की करीब 25 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। लगातार आठ पंप हाउस में चोरी होने से योजनाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो अन्य सरकारी सिंचाई योजनाएं भी चोरों के निशाने पर आ सकती है।लघु डाल खंड की अधिशासी अभियंता रुचि ने बताया कि संबंधित पंप ऑपरेटरों ने चोरी की लिखित सूचना पुलिस को दी है। विभाग की ओर से भी संबंधित थानाध्यक्षों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। वहीं, बगासू गांव के समीप 11 करोड़ की लागत से बनी जल निगम की पौंटी खांन्सी पंपिंग पेयजल पर भी चोरों ने इसी सप्ताह चोरी की है। यहां करीब सात से आठ लाख की बेस कीमती तार चोरी होने की बात सामने आई है। विभाग ने पुलिस को चोरी होने की लिखित सूचना दे दी है।