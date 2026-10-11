फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   The road is caving in due to a broken pipeline.

Uttarkashi News: पाइप लाइन टूटने से धंस रही है सड़क

Sun, 11 Oct 2026 06:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 11 Oct 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
The road is caving in due to a broken pipeline.
चार किमी की पैदल दूरी नापने के लिए मजबूर हैं स्कूली बच्चे
विज्ञापन

उत्तरकाशी। गंगोरी-संगमचट्टी मोटर मार्ग पर पिछले दस दिनों से पाइप लाइन टूटी है जिससे पानी गिरने के कारण सड़क धंस रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सड़क बरसात के दौरान धंस गई थी वहीं अब पाइप लाइन के पानी के कारण धंसाव ओर बढ़ गया है। स्थिति यह है कि इससे स्कूल के वाहन न आने के कारण बच्चों को गंगोरी तक चार किमी की पैदल दूरी नापनी पड़ रही है।
स्थानीय निवासी मान सिंह पंवार ने कहा कि गत दस दिनों से गंगोरी-संगमचट्टी मोटर मार्ग पर चिंवा के समीप पाइपलाइन टूटी होने के कारण वहां से सड़क पानी बह रहा है। इससे सड़क पर धंसाव बढ़ने के कारण वाहनों की आवाजाही में खतरा बना है। सड़क से दस से अधिक गांव के लोग आवाजाही करते हैं। साथ ही सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है।
विज्ञापन

सड़क धंसने के कारण स्कूली बच्चों के वाहन चिंवा व रवाड़ा नहीं आ रहे हैं जबकि क्षेत्र से कई बच्चे गंगोरी व जनपद मुख्यालय के विद्यालयों में पढ़ते हैं। इससे स्कूली बच्चों को गंगोरी तक करीब चार किमी की पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। पंवार ने कहा कि अगर पाइपलाइन को जल्द ठीक नहीं किया गया तो इससे सड़क को अधिक नुकसान हो सकता है। साथ ही पानी की भी बरबादी हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभी तक वहां पर कोई कर्मचारी भी स्थिति को देखने नहीं आया है। इस संबंध में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से संपर्क करने पर नहीं हो पाया। उत्तरकाशी जल संस्थान के ईई एलसी रमोला ने बताया कि लीकेज से सड़क का धंसाव नहीं होता। यदि पाइपलाइन लीकेज हो रही है तो उसे जल्द ठीक करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed