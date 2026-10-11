फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   The pace of the Gangotri-Yamunotri pilgrimage has slowed down.

Uttarkashi News: गंगोत्री-यमुनोत्री यात्रा की रफ्तार सुस्त पड़ी

Sun, 11 Oct 2026 06:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 11 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
The pace of the Gangotri-Yamunotri pilgrimage has slowed down.
यात्रा सीजन अंतिम चरण में, कारोबार पर छाने लगी मंदी
विज्ञापन

उत्तरकाशी/बड़कोट। बरसात थमने के बाद रफ्तार पकड़ने वाली गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की यात्रा अब फिर धीमी पड़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार गिरावट आने से दोनों धामों में रौनक कम होने लगी है। इसका सीधा असर यात्रा कारोबार पर दिखाई देने लगा है। यात्रा सीजन के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही होटल-ढाबों से लेकर घोड़ा-खच्चर संचालकों और मजदूरों तक की चिंता बढ़ गई है।
सितंबर के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन 10 से 15 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे थे। इससे यात्रा कारोबार ने भी गति पकड़ ली थी लेकिन अब दोनों धामों में प्रतिदिन पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या घटकर महज चार से पांच हजार रह गई है। जानकीचट्टी से लेकर गंगोत्री यात्रा मार्ग तक कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है।
विज्ञापन

यात्रियों के भरोसे चलने वाले होटल-ढाबों और अन्य व्यवसायों में काम कम होने लगा है। घोड़ा-खच्चर संचालकों को भी पहले जैसी बुकिंग नहीं मिल रही है। वहीं, कामकाज घटने के चलते यात्रा मार्ग पर रोजगार करने पहुंचे मजदूर अब धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कारोबारियों को श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्र में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन अपेक्षित संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंचने से उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब कारोबारियों की निगाहें नवरात्र पर टिकी हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल और तीर्थ पुरोहित राहुल उनियाल ने कहा कि यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed