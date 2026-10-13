Uttarkashi News: पंचवटी में शूर्पणखा, मारीच-रावण प्रसंगों का हुआ भावपूर्ण मंचन
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Tue, 13 Oct 2026 05:37 PM IST
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फोटो सहित
उत्तरकाशी। आदर्श रामलीला समिति की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला की नौवें रात्रि में पंचवटी प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने शूर्पणखा प्रसंग, खर-दूषण वध और मारीच-रावण के दृश्यों को जीवंत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से शूर्पणखा के प्रसंग ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मंच पर समिति की ओर से गंगा डोगरा को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए उत्तरकाशी गौरव नारी शक्ति वंदन सम्मान से सम्मानित किया गया।
सोमवार रात आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दायित्वधारी प्रताप पंवार ने किया। उन्होंने आदर्श रामलीला समिति की ओर से धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉ. जयेंद्र सिंह पंवार, भूपेश कुड़ियाल, शांति प्रसाद भट्ट, अरविंद सिंह राणा, रमेश चौहान, जयप्रकाश भट्ट, महेंद्र सिंह पंवार, चतर सिंह, अखिलेश उनियाल, सुमन राणा और विनोद नेगी आदि थे।
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उत्तरकाशी। आदर्श रामलीला समिति की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला की नौवें रात्रि में पंचवटी प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने शूर्पणखा प्रसंग, खर-दूषण वध और मारीच-रावण के दृश्यों को जीवंत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से शूर्पणखा के प्रसंग ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मंच पर समिति की ओर से गंगा डोगरा को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए उत्तरकाशी गौरव नारी शक्ति वंदन सम्मान से सम्मानित किया गया।
सोमवार रात आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दायित्वधारी प्रताप पंवार ने किया। उन्होंने आदर्श रामलीला समिति की ओर से धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉ. जयेंद्र सिंह पंवार, भूपेश कुड़ियाल, शांति प्रसाद भट्ट, अरविंद सिंह राणा, रमेश चौहान, जयप्रकाश भट्ट, महेंद्र सिंह पंवार, चतर सिंह, अखिलेश उनियाल, सुमन राणा और विनोद नेगी आदि थे।
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