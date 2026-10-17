फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Students in grades nine and ten will no longer have to travel five kilometers to Fitadi.

Uttarkashi News: नौवीं-दसवीं के लिए छात्रों को नहीं जाना होगा अब पांच किमी दूर फिताड़ी

Sat, 17 Oct 2026 05:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 17 Oct 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
Students in grades nine and ten will no longer have to travel five kilometers to Fitadi.
लिवाड़ी में माध्यमिक विद्यालय का हो गया है उच्चीकरण, मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन
विज्ञापन

पुरोला। मोरी विकासखंड के सीमांत गांव लिवाड़ी को शनिवार को बड़ी शैक्षिक सौगात मिली। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजकीय जूनियर हाईस्कूल लिवाड़ी के उच्चीकरण के बाद स्थापित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का वर्चुअल शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर उच्चीकृत होने से अब गांव के छात्र-छात्राओं को कक्षा नौ और दस की पढ़ाई के लिए पांच किलोमीटर दूर फिताड़ी नहीं जाना पड़ेगा।
लिवाड़ी में वर्ष 1980 में प्राथमिक विद्यालय और वर्ष 1989 में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना हुई थी। जूनियर हाईस्कूल के बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फिताड़ी जाना पड़ता था। ग्रामीण लंबे समय से विद्यालय के उच्चीकरण की मांग कर रहे थे। सरकार की मंजूरी के बाद अब गांव में ही माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
विज्ञापन

विद्यालय के उच्चीकरण पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस सुविधा से विशेषकर छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ ही विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

खंड शिक्षा अधिकारी मोरी पंकज शर्मा ने बताया कि शनिवार को शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से विद्यालय का उद्घाटन किया। वर्तमान में कक्षा नौ में नौ छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है, जबकि जूनियर हाईस्कूल में 24 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए शिक्षकों की तैनाती संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed