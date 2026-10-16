फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   State-level speed climbing competition begins at NIM

Uttarkashi News: एनआईएम में राज्य स्तरीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता शुरू

Fri, 16 Oct 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 16 Oct 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
State-level speed climbing competition begins at NIM
फोटो सहित
विज्ञापन

उत्तरकाशी। खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी-2026 के तहत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में राज्य स्तरीय स्पीड क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के साथ 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग की ओपन महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और एनआईएम के प्रधानाचार्य एसएस राजपुरोहित ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कहा कि इस खेल में शारीरिक क्षमता के साथ अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि स्पीड क्लाइंबिंग एकाग्रता, मानसिक मजबूती और सेकंड के सौवें हिस्से में सही निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा भी है। एनआईएम के प्रधानाचार्य एसएस राजपुरोहित ने कहा कि स्पीड क्लाइंबिंग ओलंपिक स्तर का खेल है और उत्तराखंड में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी आदर्श पंत, संदीप राणा, प्रवेश पैन्यूली, लोकेन्द्र नेगी, व्यायाम प्रशिक्षक सचिन रावत, निर्णायक अजय नौटियाल, खेल प्रशिक्षक अमित राणा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed