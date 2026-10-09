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Uttarkashi News: पुरोला में पहली बार होगी राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता

Fri, 09 Oct 2026 04:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 09 Oct 2026 04:41 PM IST
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State-level girls' kabaddi tournament to be held in Purola for the first time.
पुरोला। सीमांत क्षेत्र पुरोला में पहली बार राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 468 छात्राएं भाग लेंगे।
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प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की कुल 37 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता की संयोजक एवं खंड शिक्षा अधिकारी पूजा नेगी ने बताया कि पुरोला को पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा, परिवहन और खेल मैदान सहित सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
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