उत्तरकाशी पुरोला विधानसभा क्षेत्र: विधायक निधि तो जमकर खर्च, ग्रामीण फिर भी सुविधाओं से है वंचित

पुरोला में उपजिला चिकित्सालय का भवन निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के प्रयास नहीं हुए। क्षेत्र के कई गांव बदहाल सड़कों से जूझ रहे हैं। किसानों के लिए सिंचाई नहरें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके रखरखाव पर भी कोई प्रभावी पहल नहीं हुई। - श्यालिक राम नौटियाल, ग्रामीण

वर्तमान विधायक ने पशुपालकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित कार्य नहीं किए हैं। पशुपालक लंबे समय से भेड़ों की ऊन के लिए संग्रह केंद्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो सका है। भेड़ पालकों के लिए बीमा सुविधा, निशुल्क टीकाकरण, आधुनिक प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। - त्रेपन सिंह रावत, मोरी

व्यापार मंडल में विधायक की तरफ से व्यापारियों के हित मे एक रुपये का भी कार्य नहीं किया गया। जबकि विधानसभा चुनाव में व्यापारियों ने उन्हें ईमानदारी के साथ अपना पूरा समर्थन दिया था, तब उन्होंने व्यापारियों से विकास के बड़े वादे किए थे, जिन पर वह खरे नहीं उतरे, इस समय व्यापारियों में उनके प्रति गहरी नाराजगी है।- विपिन रमोला व्यापार मंडल अध्यक्ष नौगांव।

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मेरा मानना है कि मेरी विधानसभा में विधायक निधि सबसे अधिक खर्च हुई है। आंकड़े देने में कुछ गड़बड़ी डीडीओ कार्यालय स्तर से हुई है। बाकी बची हुई अवशेष डेढ़ करोड़ की धनराशि इसी माह के भीतर पूरी तरह खर्च हो जाएगी। - दुर्गेश्वर लाल, विधायक पुरोला विधानसभा।