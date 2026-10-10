फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Preparations for cleaning and decorating temples ahead of Navratri are lackluster.

Uttarkashi News: नवरात्र से पहले मंदिरों में सफाई और सजावट की तैयारियां फीकी

Sat, 10 Oct 2026 05:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 10 Oct 2026 05:39 PM IST
विज्ञापन
Preparations for cleaning and decorating temples ahead of Navratri are lackluster.
उत्तरकाशी। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो रही है लेकिन शहर के प्रमुख मंदिरों में साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां अभी अपेक्षित स्तर पर नजर नहीं आ रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और आसपास कुछ स्थानों पर कूड़ा बिखरा है। वहीं हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर गंदगी और प्रवेश मार्ग पर पानी का पाइप लीक होने से कीचड़ की स्थिति बनी हुई है।
विज्ञापन

नवरात्रि के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता और व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना जरूरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के भीतर और बाहर बिखरा कूड़ा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत दर्शाता है। भक्तों का कहना है कि इस बार मंदिरों में सफाई की कमी देखी गई है।
विज्ञापन

वहीं हनुमान मंदिर के प्रवेश मार्ग पर पाइप से पानी रिसने के कारण श्रद्धालुओं को कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। नवरात्रि पर मंदिरों को सजाने और स्वच्छ रखने की परंपरा के बीच इस बार शुरुआती तैयारियां खास नजर नहीं आ रही हैं। मंदिरों में रोज दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर परिसरों की सफाई, कूड़ा उठाने और पाइप की मरम्मत पर ध्यान देने की जरूरत है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed