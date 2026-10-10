Uttarkashi News: नवरात्र से पहले मंदिरों में सफाई और सजावट की तैयारियां फीकी

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नवरात्रि के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता और व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना जरूरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के भीतर और बाहर बिखरा कूड़ा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत दर्शाता है। भक्तों का कहना है कि इस बार मंदिरों में सफाई की कमी देखी गई है।वहीं हनुमान मंदिर के प्रवेश मार्ग पर पाइप से पानी रिसने के कारण श्रद्धालुओं को कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। नवरात्रि पर मंदिरों को सजाने और स्वच्छ रखने की परंपरा के बीच इस बार शुरुआती तैयारियां खास नजर नहीं आ रही हैं। मंदिरों में रोज दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर परिसरों की सफाई, कूड़ा उठाने और पाइप की मरम्मत पर ध्यान देने की जरूरत है। संवाद