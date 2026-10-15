अंकिता के परिवार के साथ पुलिस की कार्रवाई निंदनीय : रावत

विज्ञापन

प्रदीप रावत ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता तथा पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी की ओर से इस मामले में एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम सामने लाए जाने के बाद भी न्याय को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर नियुक्त किए जाने की खबरों ने निष्पक्ष न्याय की उम्मीदों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।प्रदीप रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग केवल एक परिवार का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने और दोषियों को सजा मिलने तक न्याय की आवाज उठाते रहना जरूरी है। संवाद