उत्तरकाशी: बैल चराने गए जनक सिंह की खाई में गिरने से मौत, जंगली जानवर के हमले की आशंका

उत्तरकाशी के नौगांव के तुनालका गांव के 54 वर्षीय जनक सिंह सजवाण की गांव के समीप स्थित नाला तोक के जंगल की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई है। जनक सिंह पर किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका भी जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि वह बैलों को चराने जंगल गया था। जिस स्थान पर घटना हुई है, वह ग्रामीणों का आम रास्ता है और करीब छह फीट चौड़ा है। घटना के बाद बैलों का पता करीब छह घंटे बाद चल पाया, जो घटना स्थल से दूर भाग गए थे। इसी कारण किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बैल भी अपने बचाव के लिए जंगल की तरफ भागे होंगे।

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जनक सिंह यमुनोत्री हाईवे पर मृत पाए गए, जो करीब चार सौ मीटर लुढ़क कर नीचे गिरे थे। ग्राम प्रधान महावीर सजवाण ने बताया कि जिस तरह से यह घटना घटी है, उससे किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है।