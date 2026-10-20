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उत्तरकाशी: बैल चराने गए जनक सिंह की खाई में गिरने से मौत, जंगली जानवर के हमले की आशंका

Tue, 20 Oct 2026 07:26 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, उत्तरकाशी
अमर उजाला नेटवर्क, उत्तरकाशी Published by: Heera Updated Tue, 20 Oct 2026 07:26 PM IST
सार

उत्तरकाशी के तुनालका गांव में बैल चराने गए 54 वर्षीय जनक सिंह सजवाण की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। बैल घटना स्थल से दूर भाग गए थे, जिससे जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। 

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Janak Singh who had gone to graze bulls died after falling into a ditch in uttarkashi
जनक सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तरकाशी के नौगांव के तुनालका गांव के 54 वर्षीय जनक सिंह सजवाण की गांव के समीप स्थित नाला तोक के जंगल की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई है। जनक सिंह पर किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका भी जताई जा रही है।

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बताया जा रहा है कि वह बैलों को चराने जंगल गया था। जिस स्थान पर घटना हुई है, वह ग्रामीणों का आम रास्ता है और करीब छह फीट चौड़ा है। घटना के बाद बैलों का पता करीब छह घंटे बाद चल पाया, जो घटना स्थल से दूर भाग गए थे। इसी कारण किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बैल भी अपने बचाव के लिए जंगल की तरफ भागे होंगे।

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जनक सिंह यमुनोत्री हाईवे पर मृत पाए गए, जो करीब चार सौ मीटर लुढ़क कर नीचे गिरे थे। ग्राम प्रधान महावीर सजवाण ने बताया कि जिस तरह से यह घटना घटी है, उससे किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है।

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