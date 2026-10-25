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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Gas cylinder caught fire and kitchen items were reduced to ashes in Siyana village

उत्तरकाशी: स्यालना गांव में हादसा, गैस सिलिंडर में लगी आग, रसोई का सामान जलकर हुआ राख

Sun, 25 Oct 2026 11:52 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी) Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 25 Oct 2026 11:52 AM IST
सार

सरदार सिंह की रसोई में गैस सिलिंडर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने में मदद की। हादसे में रसोई का सामान जलने से परिवार को नुकसान हुआ है।

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Gas cylinder caught fire and kitchen items were reduced to ashes in Siyana village
घर में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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तहसील बड़कोट के अंतर्गत स्यालना गांव में देर रात घर में गैस सिलिंडर में आग लगने से रसोई का सारा सामान जल गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और उसे फैलने से रोक लिया गया।

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स्थानीय निवासी केंद्र सिंह पयाल ने बताया कि शनिवार रात सरदार सिंह की रसोई में गैस सिलिंडर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने में मदद की। हादसे में रसोई का सामान जलने से परिवार को नुकसान हुआ है।
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केंद्र सिंह पयाल ने अग्नि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर राजस्व निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया।

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