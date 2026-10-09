Uttarkashi News: पूर्व मंत्री धनाई ने की धान की मंडाई, लोगों को खेती के लिए किया प्रेरित
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 09 Oct 2026 05:41 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई टिहरी। जाखणीधार के पुनाणु गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने ग्रामीणों के साथ धान की मंडाई की और ग्रामीणों को खेती-किसानी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को कृषि और उद्यान के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। बताया कि युवा स्वरोजगार की दृष्टि से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
भाजपा नेता धनाई ने पुनाणु गांव में शुक्रवार को जन संपर्क के बाद समर्थकों के साथ ग्रामीण राजेंद्र सिंह गुसाईं के खेतों में धान की मंडाई की। बताया कि यदि जनप्रतिनिधि अपने पैतृक बंजर खेत-खलियान को संवारना शुरू कर दें तो निश्चित ही अन्य लोगों में जागरूकता आएंगी और वह अपनी खेती की ओर लौटेंगे, लेकिन इसके लिए स्वयं से शुरूआत करने की जरूरत है। इस मौके पर बीडीसी रणवीर सिंह राणा, पूर्व प्रधान जोत सिंह, शूरवीर गुसांई, उम्मेद सिंह, गुलाब सिंह, राजेंद्र सिंह आदि थे। संवाद
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नई टिहरी। जाखणीधार के पुनाणु गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई ने ग्रामीणों के साथ धान की मंडाई की और ग्रामीणों को खेती-किसानी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों को कृषि और उद्यान के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। बताया कि युवा स्वरोजगार की दृष्टि से कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
भाजपा नेता धनाई ने पुनाणु गांव में शुक्रवार को जन संपर्क के बाद समर्थकों के साथ ग्रामीण राजेंद्र सिंह गुसाईं के खेतों में धान की मंडाई की। बताया कि यदि जनप्रतिनिधि अपने पैतृक बंजर खेत-खलियान को संवारना शुरू कर दें तो निश्चित ही अन्य लोगों में जागरूकता आएंगी और वह अपनी खेती की ओर लौटेंगे, लेकिन इसके लिए स्वयं से शुरूआत करने की जरूरत है। इस मौके पर बीडीसी रणवीर सिंह राणा, पूर्व प्रधान जोत सिंह, शूरवीर गुसांई, उम्मेद सिंह, गुलाब सिंह, राजेंद्र सिंह आदि थे। संवाद
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