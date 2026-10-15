Uttarkashi News: हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चमोली बना चैंपियन

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पुरोला (उत्तरकाशी)। कमल नदी तट स्थित खेल मैदान में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता का बृहस्पतिवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन विभिन्न आयु वर्गों के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-19 वर्ग में हरिद्वार, अंडर-17 में ऊधम सिंह नगर और अंडर-14 वर्ग में चमोली की टीम चैंपियन बनीं।अंडर-19 वर्ग के फाइनल में हरिद्वार ने देहरादून को 31-23 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस वर्ग में ऊधमसिंह नगर की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं, अंडर-17 वर्ग का फाइनल बेहद रोमांचक रहा जिसमें ऊधमसिंह नगर ने हरिद्वार को 16-15 के करीबी अंतर से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। इस वर्ग में देहरादून को तीसरा स्थान मिला।अंडर-14 वर्ग के फाइनल मुकाबले में चमोली की टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए देहरादून को 28-18 से शिकस्त दी और विजेता बनी। समापन समारोह में नगर पालिका परिषद पुरोला के अध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि प्रतियोगिताएं बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं।प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंची बालिका खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान सोबत सिंह, जगबीर सिंह, धनबीर चौहान, जनक सिंह, प्रताप रावत, विनोद चौहान, चतर चौहान, गणेश चौहान, विक्रम रावत, मनबीर रावत, अमर बत्रा, नितिन रावत, अवनेश चौहान, कवीन्द्र चौहान आदि मौजूद थे।