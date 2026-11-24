उत्तरकाशी। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबारियों और यात्रा से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौटने लगी है।गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 10 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 11 नवंबर को बंद हुए थे। इसके बाद दोनों धामों की उत्सव डोलियां अपने शीतकालीन प्रवास स्थलों मुखबा और खरसाली पहुंच गई थीं। अब इन दोनों गांवों में मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित सुधांशु सेमवाल ने बताया कि मुखबा गांव में मां गंगा की भोगमूर्ति पहुंचने के बाद से ही विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। प्रतिदिन 200 से अधिक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं। वहीं, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि खरसाली गांव में प्रतिदिन 100 से अधिक श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही से मुखबा और खरसाली के होटल, होम स्टे, ढाबा संचालकों, दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों को भी रोजगार मिलने लगा है। इससे शीतकाल में भी दोनों क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जगी है।