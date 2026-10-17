Uttarkashi News: गाजणा क्षेत्र को देहरादून से सीधी रोडवेज बस सेवा की मांग

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उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री के गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र में सीधी बस सेवा न होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए जल्द सेवा शुरू करने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान किशोर भट्ट ने बताया कि गाजणा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए देहरादून आना-जाना पड़ता है। इसके बावजूद क्षेत्र अब तक सीधी सार्वजनिक परिवहन सेवा से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीणों को आवाजाही में अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता है।उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख केंद्र कमद को उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ने की मांग की। भट्ट के अनुसार, क्षेत्र के कई युवा रोजगार के लिए देश-विदेश में रहते हैं। सीधी बस सेवा शुरू होने से उन्हें देहरादून और ऋषिकेश पहुंचने में सुविधा मिलेगी तथा ट्रेन और हवाई यात्रा पकड़ने की चिंता भी कम होगी। वहीं, किशोर भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांग पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संवाद