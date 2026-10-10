Uttarkashi News: विज्ञान प्रदर्शनी में डामटा के बाल वैज्ञानिकों का दबदबा

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बड़कोट। राजकीय इंटर कॉलेज पौंटी में आयोजित ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी के विभिन्न विषयों में राइंका डामटा के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। वहीं, नाटक प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज गंगटाड़ी ने पहला, बड़कोट ने दूसरा और कुथनौर ने तीसरा स्थान हासिल किया।सतत एवं विकसित भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार विषय पर आयोजित महोत्सव में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों के बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। सीनियर वर्ग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर बारु राइंका डामटा के विद्यार्थी प्रथम, प्रियांशु डामटा द्वितीय और स्वीटी राबाइंका बड़कोट तृतीय रहीं। हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण में रिजुल राज राइंका पौंटी प्रथम रहे।गणितीय प्रतिरूपण में कुसुम तोमर डामटा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में पीयूष राजेंद्र मेमोरियल एकेडमी बड़कोट और स्वदेशी कृषि पद्धतियों में शिवम सिंह गंगटाड़ी प्रथम रहे। ग्रामीण परिवर्तन के लिए विज्ञान में आरुष राउमावि गढ़खाटल और आपदा प्रबंधन में अरमान डामटा ने पहला स्थान प्राप्त किया।जूनियर वर्ग में हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण में अलिशा डामटा, गणितीय प्रतिरूपण में वैष्णवी तोमर गड़ोली, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में वेदांश डामटा, स्वदेशी कृषि पद्धतियों में आरव चौहान नौगांव, ग्रामीण परिवर्तन में राजमोहन डामटा और आपदा प्रबंधन में प्रिया डामटा प्रथम रहीं। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, पूर्व दर्जाधारी जगवीर सिंह भंडारी, महोत्सव के संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ पांडे, प्रधानाचार्य आशीष चंद्र रमोला और विज्ञान समन्वयक डॉ. वीरेंद्र बसियाल मौजूद रहे।