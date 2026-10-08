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Uttarkashi News: रामलीला में धनुष खंडन के मंचन को देखने उमड़ी दर्शकों की भीड़

Thu, 08 Oct 2026 06:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Thu, 08 Oct 2026 06:06 PM IST
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Crowds flocked to watch the enactment of the breaking of the bow during the Ramlila.
उत्तरकाशी। रामलीला मैदान में आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के तीसरे दिन बुधवार रात पुष्पवाटिका, गौरी पूजन, धनुष खंडन और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन किया गया। धनुष खंडन का मंचन देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला मैदान पहुंचे।
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बुधवार रात को पुष्पवाटिका प्रसंग में माता सीता की ओर से गौरी पूजन का भावपूर्ण मंचन किया गया। इसके बाद भगवान श्रीराम और सीता के स्वयंवर का प्रसंग मंचित हुआ। धनुष खंडन के दौरान विभिन्न देशों से आए राजा-महाराजाओं की भूमिका निभा रहे कलाकारों ने अपनी हास्य प्रस्तुति से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। रामलीला के दौरान कलाकारों के अभिनय और संवाद प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों से उत्साहवर्धन किया। देर रात तक मैदान में दर्शकों की भीड़ जुटी रही। इस मौके पर महेंद्र सिंह पंवार, चंद्रमोहन सिंह पंवार, खुशहाल सिंह चौहान, विजय चौहान, केसर सिंह सजवाण, प्रवीण कैंतुरा, सुमन राणा, विनोद नेगी मौजूद रहे। संवाद
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