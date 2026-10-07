Uttarkashi News: विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

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सचिन कुमार ने पुरोला के उप जिला अस्पताल को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में उप जिला अस्पताल का बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन इसके अनुरूप शासनादेश, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, संसाधन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कांग्रेस ने मांग की कि यमुना घाटी में स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की तत्काल तैनाती की जाए। पुरोला उप जिला अस्पताल से संबंधित शासनादेश जारी कर आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। संवाद

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पुरोला। यमुना घाटी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन कुमार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को उपचार के लिए देहरादून, विकासनगर और अन्य बड़े शहरों की ओर रेफर होना पड़ रहा है।