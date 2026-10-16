Uttarkashi News: गेंवला इंटर कॉलेज में कॅरिअर काउंसलिंग कार्यक्रम संपन्न

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कार्यक्रम में एसबीआई ब्रह्मखाल के शाखा प्रबंधक अमित गुसाईं ने बैंकिंग सेवाओं और इस क्षेत्र में कॅरिअर की संभावनाओं की जानकारी दी। राजकीय महाविद्यालय ब्रह्मखाल के डॉ. विनोद कुमार चंद्रवाल ने उच्च शिक्षा के अवसरों और विषय चयन के संबंध में मार्गदर्शन किया। वहीं, पूर्व प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी जयदेव सिंह ने न्याय व्यवस्था और कानून के महत्व के बारे में बताया। एएनएम सरस्वती रावत ने किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं, प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह रावत ने छात्राओं को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कॅरिअर चुनने के लिए प्रेरित किया गया।