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Uttarkashi News: डेढ़ साल से तैयार दस करोड़ की मंडी का नहीं हुआ उद्घाटन

Sun, 18 Oct 2026 03:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 18 Oct 2026 03:09 PM IST
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A 10-crore marketplace, ready for a year and a half, remains un inaugurated.
किसानों और बागवानों को निराशा हाथ लगी, लंबे समय से रहे थे इंतजार
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नौगांव (उत्तरकाशी)। बर्नीगाड में महाविद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र को उच्च शिक्षा की सौगात दी लेकिन नौगांव में डेढ़ साल से बनकर तैयार दस करोड़ रुपये की कृषि उत्पादन मंडी समिति का उद्घाटन नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री के दौरे में मंडी को शामिल न किए जाने से उन किसानों और बागवानों को निराशा हाथ लगी है जो लंबे समय से इसके संचालन की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
खास बात यह है कि सीएम धामी ने ही वर्ष 2021 में इस मंडी समिति का शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य पूरा हुए करीब डेढ़ साल बीत चुका है, लेकिन मंडी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंडी का उद्घाटन शामिल न होने से इसके संचालन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
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नौगांव क्षेत्र सेब, टमाटर और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मंडी बनने से किसानों को उपज बेचने के लिए उचित जगह मिलने, बिचौलियों पर निर्भरता घटने और फसल का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी लेकिन करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी मंडी का इस्तेमाल शुरू न होना किसानों की इन उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है।
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कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद सेमवाल, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष रणवीर रावत और सरदार सिंह राणा ने मंडी शुरू न होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जब मंडी बनकर तैयार है तो सरकार इसके संचालन में देरी क्यों कर रही है। किसानों की जरूरतों को देखते हुए मंडी को जल्द शुरू किया जाना चाहिए।
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