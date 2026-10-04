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Uttarkashi News: सारीगाड में दो घंटे जाम में अटकी 108, प्रसव पीड़ा से तड़पती रही गर्भवती

Sun, 04 Oct 2026 06:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 04 Oct 2026 06:37 PM IST
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'108' ambulance stuck in a two-hour traffic jam at Sarigaad; pregnant woman writhed in labor pain.
यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन राहगीरों के साथ अब आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बनी है चुनौती
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नौगांव (उत्तरकाशी)। यमुनाघाटी की लाइफ लाइन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सारीगाड के पास भूस्खलन अब राहगीरों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं के लिए भी गंभीर चुनौती बन गया है। शनिवार को भूस्खलन के कारण लगे जाम में एक 108 एंबुलेंस करीब दो घंटे तक फंसी रही। एंबुलेंस में सवार गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, मंजियाली गांव निवासी कंचन को शनिवार सुबह करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी नौगांव से हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया था। 108 एंबुलेंस महिला को लेकर देहरादून रवाना हुई लेकिन सारीगाड के पास भारी मलबे के कारण लगे जाम में फंस गई। महिला के पति यशवीर के अनुसार, एंबुलेंस करीब दो घंटे तक जाम में फंसी रही।
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इस दौरान कंचन दर्द से कराहती रही और परिजन परेशान रहे। जाम के चलते उन्हें देहरादून अस्पताल पहुंचने में शाम करीब आठ बज गए। बताया गया कि शुक्रवार रात पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद यमुनोत्री हाईवे बाधित हो गया था। सैकड़ों वाहन रातभर जाम में फंसे रहे। शनिवार दोपहर तक यातायात सामान्य हो सका।
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यमुनाघाटी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सोबत सिंह राणा ने कहा कि सारीगाड का भूस्खलन अब आम यात्रियों के साथ आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरा बन चुका है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का स्थायी उपचार कराए जाने की मांग की, ताकि भविष्य में किसी गंभीर मरीज की जान जोखिम में न पड़े।
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