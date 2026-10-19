Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर कॉलेज के दो खिलाड़ियों ने जीते रजत पदक

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कॉलेज की खेल प्राध्यापिका डॉ. रुचि शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा पवनप्रीत कौर और छात्र संदीप राय ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से पूरे महाविद्यालय परिसर में खुशी है। प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने विजेता छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो