Udham Singh Nagar News: रुद्रपुर कॉलेज के दो खिलाड़ियों ने जीते रजत पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। पीएनजीपीजी कॉलेज रामनगर में आयोजित कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में एसबीएस डिग्री कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने दो रजत पदक जीते।
कॉलेज की खेल प्राध्यापिका डॉ. रुचि शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा पवनप्रीत कौर और छात्र संदीप राय ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से पूरे महाविद्यालय परिसर में खुशी है। प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने विजेता छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो
विज्ञापन
कॉलेज की खेल प्राध्यापिका डॉ. रुचि शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा पवनप्रीत कौर और छात्र संदीप राय ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए मेडल हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से पूरे महाविद्यालय परिसर में खुशी है। प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने विजेता छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो
विज्ञापन