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आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वर्तमान पेराई सत्र में सभी चीनी मिलें समय से पेराई शुरू करने को कहा। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था जैसी प्राथमिक सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गन्ना आपूर्ति और गन्ना उठान में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने को कहा। बैठक का सबसे अहम बिंदु गन्ना मूल्य भुगतान रहा। आयुक्त ने सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से किसान की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बैठक में अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त विवेक प्रकाश, प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार आदि मौजूद रहे।