गन्ना किसानों को परिवार की तरह समझें : गन्ना आयुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 28 Nov 2026 12:47 AM IST
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काशीपुर। गन्ना एवं चीनी आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल ने चीनी मिलों और सहकारी गन्ना विकास समितियों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए गन्ना किसान सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।
आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वर्तमान पेराई सत्र में सभी चीनी मिलें समय से पेराई शुरू करने को कहा। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था जैसी प्राथमिक सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गन्ना आपूर्ति और गन्ना उठान में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने को कहा। बैठक का सबसे अहम बिंदु गन्ना मूल्य भुगतान रहा। आयुक्त ने सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से किसान की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बैठक में अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त विवेक प्रकाश, प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वर्तमान पेराई सत्र में सभी चीनी मिलें समय से पेराई शुरू करने को कहा। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था जैसी प्राथमिक सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गन्ना आपूर्ति और गन्ना उठान में आ रही दिक्कतों को तुरंत दूर करने को कहा। बैठक का सबसे अहम बिंदु गन्ना मूल्य भुगतान रहा। आयुक्त ने सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से किसान की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बैठक में अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त विवेक प्रकाश, प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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