Udham Singh Nagar News: नवपल्लव में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

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पंतनगर। वेटरनरी कॉलेज में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए नवपल्लव का आयोजन डॉ. रतन सिंह सभागार में किया गया। समारोह में नए विद्यार्थियों ने अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दुर्गा वंदना, पहाड़ी एवं हिमाचली नृत्य, गरबा, कव्वाली, बॉलीवुड डांस, बैंड शो, हरियाणवी नृत्य और भांगड़ा प्रमुख आकर्षण रहे। कुलपति डॉ. शिवेंद्र कश्यप ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने व सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अधिष्ठाता डॉ. देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित समारोह का संचालन वेटरनरी सोसायटी की परामर्शदाता डॉ. मानसी और डॉ. अमन कांबोज ने किया। वहां कुलसचिव डॉ. दीपा विनय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. विपिन चंद्र ध्यानी, एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर मेजर सागर लोचन बी आदि रहे। संवाद