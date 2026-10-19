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Udham Singh Nagar News: पालिका ने शहर में चलाया स्वच्छता अभियान

Mon, 19 Oct 2026 12:30 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:30 AM IST
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The municipal authority launched a cleanliness drive in the city.
खटीमा। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में शनिवार को शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने पर्यावरण मित्रों के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने व्यापारियों से पॉलिथीन का उपयोग न करने व पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। वहां परअधिशासी अधिकारी प्रियंका , विजय गौरव, शिवम कुमार, राजीव कुमार, नरेंद्र गुप्ता, नीरज गौरव, काशी, करण, राजा, अमरजीत, विक्रम, आनंद, अमन, देव, राकेश, शिवम आदि थे। संवाद
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