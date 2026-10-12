Udham Singh Nagar News: बच्चों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

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संस्था के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट हरदीप शर्मा व अध्यक्ष हिरदेश शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान सुबह मंत्रोच्चार के साथ माता की आरती, शाम को भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। संस्था की ओर से प्रत्येक शनिवार शाम छह बजे बच्चों के लिए हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। सचिव जसोदा शर्मा के संचालन में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में धार्मिक संस्कार, एकाग्रता, साहस और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों का विकास करना है। बैठक में राष्ट्रीय सचिव जसोदा शर्मा, एडवोकेट महेंद्र सिंह, नेहा सहित सोसायटी के महिला-पुरुष मौजूद रहे। संवाद