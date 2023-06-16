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Udham Singh Nagar News: विद्यार्थियों ने जाना मंडुवा, झंगोरा और गहत-भट्ट का महत्व

Thu, 08 Oct 2026 12:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:16 AM IST
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Students learned about the significance of Mandua, Jhangora, and Gahat-Bhatt.
सितारगंज। पीजी कॉलेज में गढ़भोज दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मडुवा, झंगोरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, राजमा, गहत और भट्ट जैसे विभिन्न स्थानीय अनाजों एवं दालों को प्रमुखता से दिखाया गया। विद्यार्थियों ने इन अनाजों के स्वास्थ्य लाभ, पोषक तत्वों और दैनिक खानपान में उनके उपयोग से होने वले लाभ बताए गए। प्राचार्य रेनू रानी बंसल ने विद्यार्थियों से अपनी समृद्ध खाद्य परंपरा को जानने, अपनाने और उसे आगे बढ़ाने का आह्वान किया। वहां कार्यक्रम संयोजक डॉ. कमला उपाध्याय, डॉ. दुर्गा तिवारी, डॉ. दीपा मखौलिया, डॉ. एमसी आर्य, डॉ. अभिमन्यु कुमार, डॉ. शोभा पांडे, डॉ. दीक्षा खपा, डॉ. सविता आदि रहे। संवाद
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