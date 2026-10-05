Udham Singh Nagar News: राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में चयनित खिलाड़ी सम्मानित

विज्ञापन



सीडीओ शासनी ने कुटरी गांव में अनुसूचित जनजाति सहकारी संघ की ओर से संचालित सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया। लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत भवन कुटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और अभिलेखों की जानकारी ली। चकरपुर स्थित जीबी पंत इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किया। शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देने को कहा। संवाद विज्ञापन



सीडीओ शासनी ने कुटरी गांव में अनुसूचित जनजाति सहकारी संघ की ओर से संचालित सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया। लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत भवन कुटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और अभिलेखों की जानकारी ली। चकरपुर स्थित जीबी पंत इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किया। शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देने को कहा। संवाद

खटीमा। विद्यालयी शिक्षा के खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर जूडो के लिए चयनित राजीव गांधी नवादेय विद्यालय के छात्र कनिष्क ठाकुर को सीडीओ दिवेश शाशनी ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ-साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।