Udham Singh Nagar News: रक्तदान शिविर का आयोजन

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रुद्रपुर। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कृष्णा अस्पताल के चिकित्सक डॉ. गौरव अग्रवाल, श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता, महिला समिति की अध्यक्ष उषा अग्रवाल एवं भाजपा जिला मंत्री प्रमोद मित्तल ने किया। इस दौरान 20 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है। ब्यूरो