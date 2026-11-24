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बाजपुर। कोसी नदी (कौशल्या) के गोबरा घाट में मंगलवार को गंगा स्नान मेले का आयोजन किया। मेले में जनजाति समुदाय समेत अन्य श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा-अर्चना की। 32 बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए गए। मेला कमेटी के पदाधिकारी श्याम सुंदर, रविंद्र सिंह, अशोक सिंह, राहुल सिंहत्र शत्रुधन सिंह, गोविंद सिंह, योगेश सिंह, पवन सिंह, हरी सिंह ने मेले की व्यवस्था संभाली। कमेटी ने बताया कि वर्ष 1921 में गंगा स्नान का मेला शुरू हुआ था। मेले में खेल खिलौने, चाट पकौड़ी, झूला और प्रसाद की दुकानें लगीं। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने अच्छा कारोबार किया।