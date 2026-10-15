Udham Singh Nagar News: काशीपुर डिपो को मिली चार नई बस, दिल्ली रूट पर होगा संचालन

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दिल्ली रूट पर पहले 15 बसों का संचालन किया जाता था। यात्रियों की घटती संख्या और बसों की खराबी के कारण धीरे-धीरे इनकी संख्या कम होने लगी। बीएस-4 मानक की बसों पर रोक के बाद केवल छह बसें ही दिल्ली रूट पर चल रहीं थीं। कम बसें होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, त्योहारों के दौरान दिक्कत बढ़ने की संभावना थी। इसे देखते हुए डिपो प्रशासन ने अतिरिक्त बसों के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। सहायक महाप्रबंधक राजेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि चार नई बसों के मिलने से दिल्ली के लिए नियमित अंतराल पर बसों का संचालन किया जाएगा। इससे यात्रियों को बस नहीं मिलने की दिक्कत भी नहीं रहेगी और डिपो की आय में भी इजाफा होगा। दीपावली और दशहरा त्योहार पर लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी।

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काशीपुर। काशीपुर से दिल्ली रूट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इस रूट पर चार नई बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। डिपो को बीएस-6 मॉडल की बसें मिलने के बाद इस रूट पर 10 बसों के संचालन होगा। इस रूट पर बीएस-4 बसों के प्रतिबंधित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।