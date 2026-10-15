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Udham Singh Nagar News: जगतजीत बने जिला योजना समिति के निर्विरोध सदस्य

Thu, 15 Oct 2026 12:52 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 15 Oct 2026 12:52 AM IST
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Jagatjit elected unopposed as member of District Planning Committee.
बाजपुर। नगर पालिका सभागार में बुधवार को आयोजित समारोह में चेयरमैन गुरजीत सिंह गित्ते की अगुवाई में सभासद और नागरिकों ने नवनिर्वाचित जिला योजना समिति सदस्य जगतजीत सिंह का स्वागत किया। चेयरमैन गित्ते ने कहा कि जगतजीत का निर्विरोध चुना जाना बाजपुर के लिए गर्व की बात है। वहां सभासद राजदीप तिवारी, सुशील वर्मा, सुनील कुमार, मुकुंद शुक्ला, सिंह स्वरूप भारती, आसिफ, आदित्य चानना, मुकेश कुमार, इमरान अली, अनवार हुसैन, शमशेर अली आदि थे। संवाद
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