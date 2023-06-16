Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



चांदी - 1,86,500 प्रति किलो

--

स्वास्थ्य शिविर

जिला अस्पताल के डीईआईसी केंद्र में 0 से 18 साल तक के बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह नौ बजे से।

--

प्रतियोगिता

किच्छा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

--

अभियान

मिठाइयों की दुकान पर मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान सुबह 11 बजे से।

सोना - 1,42,500 प्रति 10 ग्राम