Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 04 Nov 2026 12:09 AM IST
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सोना - 1,42,500 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 1,86,500 प्रति किलो
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स्वास्थ्य शिविर
जिला अस्पताल के डीईआईसी केंद्र में 0 से 18 साल तक के बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह नौ बजे से।
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प्रतियोगिता
किच्छा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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अभियान
मिठाइयों की दुकान पर मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान सुबह 11 बजे से।
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चांदी - 1,86,500 प्रति किलो
स्वास्थ्य शिविर
जिला अस्पताल के डीईआईसी केंद्र में 0 से 18 साल तक के बच्चों का नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह नौ बजे से।
प्रतियोगिता
किच्छा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
अभियान
मिठाइयों की दुकान पर मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान सुबह 11 बजे से।