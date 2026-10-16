Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:10 AM IST
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सोना- 1,51,00 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,25,000 प्रति किलो
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क्रिकेट:
डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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प्रतियोगिताएं
रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस, वाहिनी प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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रामलीला:
रुद्रपुर मे बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से।
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चांदी- 2,25,000 प्रति किलो
क्रिकेट:
डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिताएं
रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएसी में पुलिस, वाहिनी प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
रामलीला:
रुद्रपुर मे बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला का मंचन शाम सात बजे से।