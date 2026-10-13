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Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

Tue, 13 Oct 2026 12:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:18 AM IST
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In the city today
सोना- 1,51,000 प्रति 10 ग्राम
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चांदी- 2,30,000 प्रति किलो
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क्रिकेट:
डीपीएस मैदान में जिला क्रिकेट लीग के तहत प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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नवरात्र महोत्सव
रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित नीलकंठ धाम में नवरात्र महोत्सव शाम सात बजे से।
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रामलीला
रुद्रपुर में बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला मंचन शाम सात बजे से।
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