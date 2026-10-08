Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 11:36 PM IST
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सोना - 1,52,500 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,31,000 प्रति किलो
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महोत्सव
रुद्रपुर के होटल सोनिया में विश्व मानक दिवस के अवसर महोत्सव सुबह 11 बजे से।
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टीकाकरण
रुद्रपुर जिला अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
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ट्रायल
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिकेट ट्रायल शाम तीन बजे से।
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रामलीला:
रुद्रपुर मे बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला मंचन शाम सात बजे से।
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चांदी - 2,31,000 प्रति किलो
महोत्सव
रुद्रपुर के होटल सोनिया में विश्व मानक दिवस के अवसर महोत्सव सुबह 11 बजे से।
टीकाकरण
रुद्रपुर जिला अस्पताल में टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
ट्रायल
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिकेट ट्रायल शाम तीन बजे से।
रामलीला:
रुद्रपुर मे बस स्टैंड के सामने रामलीला व इंद्रा कॉलोनी में रामलीला मंचन शाम सात बजे से।