Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
रामलीला
काशीपुर। रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीराम लीला मंचन रात आठ बजे से होगा।
--
क्रिकेट
किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी काशीपुर में छावनी एकडेमी और समर स्टडी की टीम के बीच क्रिकेट मैच सुबह नौ बजे से।
विज्ञापन
काशीपुर। रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीराम लीला मंचन रात आठ बजे से होगा।
क्रिकेट
किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी काशीपुर में छावनी एकडेमी और समर स्टडी की टीम के बीच क्रिकेट मैच सुबह नौ बजे से।