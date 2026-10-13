Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर। रामनगर रोड स्थित श्रीराम लीला कमेटी का पायते वाली श्रीराम लीला मंचन रात आठ बजे से होगा।



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क्रिकेट

किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी काशीपुर में छावनी एकडेमी और समर स्टडी की टीम के बीच क्रिकेट मैच सुबह नौ बजे से।

रामलीला