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लंबे समय से इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण की मांग की जा रही थी। गणेशपुर से लंकुरा बाजावाला होते हुए रंपुरकाजी तक जाने वाला यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों, किसानों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गड्ढों और टूटी सड़क के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। अब सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद सड़क के बीएम/एसडीबीसी सुदृढ़ीकरण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद इस मार्ग से जुड़े गणेशपुर, लंकुरा बाजावाला, रंपुरकाजी सहित आसपास के गांवों के लोगों को सुगम, सुरक्षित और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। किसानों को अपनी उपज को मंडी तक ले जाने में आसानी होगी। स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों का सफर भी आसान और सुरक्षित होगा।कोट:शासन से सड़क के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इससे गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से और मजबूत होगा। जल्द ही इस कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। -अरविंद पांडेय, विधायक।